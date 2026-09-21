Зеленский: Украина подготовила предложения по мирному урегулированию

Владимир Зеленский. Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября заявил о необходимости прекращения войны России против Украины и призвал к шагам по деэскалации. Он отметил, что Киев уже подготовил дипломатические предложения по прекращению войны, гарантиям безопасности и недопущению новых российских вторжений.

Об этом глава государства написал в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил о необходимости прекращения войны

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения война привела к значительным человеческим потерям, разрушению городов и сел, угрозам продовольственной безопасности и вызовам в энергетической сфере. Отдельно он отметил быстрое развитие военных технологий, в частности автономных дронов.

"Эту российскую войну против Украины и здравого смысла действительно необходимо завершить", — заявил президент.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский подчеркнул, что Украина стремилась к миру с самого начала полномасштабной войны. По его словам, Киев уже выдвинул десятки дипломатических предложений, направленных на прекращение боевых действий, обеспечение безопасности и предотвращение новых вторжений со стороны России.

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Президент также сообщил, что в настоящее время продолжается диалог с США и президентом Дональдом Трампом. По его словам, стороны рассматривают идеи, которые могут приблизить деэскалацию. Отдельно Зеленский отметил, что энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и продовольственный экспорт должны перестать быть целями российских ударов. Он заявил, что это может стать одним из направлений для соответствующих шагов по деэскалации.

"Сила лидерства государства может — и должна — обеспечить деэскалацию, безопасность и мир", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина готова работать над соответствующими решениями и обсудить их с партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября Владимир Зеленский сообщил о российских атаках вечером и в течение ночи на десять областей Украины. По его словам, РФ не ослабляет эскалационные действия и подает сигналы о готовности расширить войну.

Как сообщали Новини.LIVE, за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2000 ударных беспилотников, 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров искать новые способы усиления давления на РФ и вводить дополнительные санкции.