Зеленський: Україна підготувала пропозиції щодо миру

Володимир Зеленський. Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 21 вересня заявив про необхідність завершення війни Росії проти України та закликав до кроків із деескалації. Він зазначив, що Київ уже підготував дипломатичні пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та недопущення нових російських вторгнень.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про необхідність завершення війни

За словами Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення війна призвела до значних людських втрат, руйнування міст і сіл, загроз для продовольчої безпеки та викликів в енергетичній сфері. Окремо він відзначив швидкий розвиток військових технологій, зокрема автономних дронів.

"Цю російську війну проти України та здорового глузду справді необхідно завершити", — заявив президент.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський наголосив, що Україна прагнула миру від початку повномасштабної війни. За його словами, Київ уже висунув десятки дипломатичних пропозицій, спрямованих на завершення бойових дій, гарантування безпеки та запобігання новим вторгненням Росії.

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Президент також повідомив, що наразі триває діалог зі США та президентом Дональдом Трампом. За його словами, сторони розглядають ідеї, які можуть наблизити деескалацію. Окремо Зеленський зазначив, що енергетичний сектор України, критична інфраструктура та продовольчий експорт мають перестати бути цілями російських ударів. Він заявив, що це може стати одним із напрямів для відповідних кроків із деескалації.

"Сила лідерства держави може — і повинна — забезпечити деескалацію, безпеку та мир", — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова працювати над відповідними рішеннями та обговорити їх із партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня Володимир Зеленський повідомив про російські атаки ввечері та протягом ночі на десять областей України. За його словами, РФ не зменшує ескалаційних кроків і подає сигнали про готовність розширити війну.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія за останній тиждень застосувала проти України понад 2000 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб та 19 ракет різних типів. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів шукати нові способи посилення тиску на РФ та запроваджувати додаткові санкції.