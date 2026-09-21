Чергова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки у 10 областях

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Російські війська ввечері та протягом ночі атакували десять областей України. У Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, університет, торговельний центр і котельня, а в Лозовій на Харківщині через удар російського дрона загинула жінка. Глава держави заявив, що РФ не лише не зменшує своїх ескалаційних кроків, а й дає багато сигналів про готовність розширити війну.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Український лідер повідомив, що російські війська від вечора завдавали ударів по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу пошкоджені дев’ятиповерхові житлові будинки, корпус університету, торговельний центр і котельня. Станом на момент повідомлення було відомо про п’ятьох поранених. Частину мешканців із постраждалих районів евакуювали.

"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові дев’ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, частину жителів евакуювали", — поділився Володимир Зеленський.

Також, стало відомо, що у Лозовій Харківської області російський безпілотник влучив у цивільний об’єкт. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. Президент України висловив свої співчуття постраждалим від російського терору.

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"Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по десяти наших областях", — зазначив глава держави.

Пошкоджений будинок в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Харківщини

Зеленський: РФ дає багато сигналів про розширення війни

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує ескалаційні дії та демонструє готовність до подальшого розширення війни. Він нагадав, що необхідно продовжувати тиск на Росію для припинення війни. Серед інструментів він назвав санкції, зокрема далекобійні санкції, а також інші заходи, які мають посилювати тиск на російську сторону.

Водночас президент зазначив, що дипломатичні зусилля мають тривати паралельно. Стало відомо, що під час Генеральної асамблеї ООН Україна планує говорити про спільні міжнародні зусилля для досягнення миру.

"Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає", — емоційно підсумував Президент України.

Ліквідація наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Херсонщини

Масштабна пожежа. Фото: ДСНС Запоріжжя

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня Росія здійснила атаки по Україні, застосувавши понад 2000 ударних безпілотників, близько 1700 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. На тлі масштабних атак глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ та запровадити нові санкційні обмеження.

Ми інформували, що глава держави також повідомив, що в ніч проти 20 вересня Сили оборони уразили один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та логістичного об’єкта в Московському регіоні. Зеленський зазначив, що "це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину".