Мільярди для війни РФ: у Москві уражено ключовий НПЗ

Масштабна пожежа в РФ. Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та логістичного об’єкта в Московському регіоні. СБУ підтвердило, що українські сили уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, де після атаки зафіксували масштабну пожежу.

Про це повідомили Володимир Зеленський та Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про далекобійні удари

Український лідер повідомив, що в ніч проти 20 вересня в Московському регіоні РФ "дуже відчутно" спрацювали українські далекобійні засоби.

"Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", — написав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив в дописі, що під час операції, зокрема, застосовували FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

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"Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", — написав Зеленський.

Окремо Президент України зазначив, що наразі є можливості для кроків у напрямку деескалації, зокрема у сферах енергетики та продовольчої безпеки.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Telegram

СБУ підтвердила ураження Московського НПЗ

У Службі безпеки України підтвердили, що спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську ППО та успішно уразили завод. Там фіксується масштабна пожежа", — повідомили СБУ.

Московський НПЗ здатен переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік та забезпечує до 35% потреб Москви й області у високоякісному пальному. Підприємство виробляє бензин, авіаційний гас, дизельне пальне та мазут, а також є основним постачальником авіаційного пального для московських аеропортів.

Допис СБУ. Скріншот: Telegram

Ми також повідомляли, що далекобійні санкції по Росії продовжуються. В ніч на 20 вересня після ударів по РФ повідомлялося про вибухи та займання в різних районах, зокрема на складському комплексі у Соф’їному, поблизу ТЕЦ-22 у Люберцях.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сили оборони уразили низку стратегічно важливих об'єктів РФ. У Брянській області РФ, поблизу населеного пункту Рьовни, було уражено радіолокаційну станцію, призначену для супроводу цілей. Крім того, неподалік Речиці зафіксовано ураження об’єкта, де російські війська зберігали озброєння та військову техніку.