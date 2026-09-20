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Головна Новини дня Мільярди доларів на війну РФ: у Москві уражено один із ключових НПЗ

Мільярди доларів на війну РФ: у Москві уражено один із ключових НПЗ

Ua ru
20 вересня 2026 10:40
Мільярди для війни РФ: у Москві уражено ключовий НПЗ
Масштабна пожежа в РФ. Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та логістичного об’єкта в Московському регіоні. СБУ підтвердило, що українські сили уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, де після атаки зафіксували масштабну пожежу.

Про це повідомили Володимир Зеленський та Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про далекобійні удари

Український лідер повідомив, що в ніч проти 20 вересня в Московському регіоні РФ "дуже відчутно" спрацювали українські далекобійні засоби.

"Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", — написав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив в дописі, що під час операції, зокрема, застосовували FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

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"Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", — написав Зеленський.

Окремо Президент України зазначив, що наразі є можливості для кроків у напрямку деескалації, зокрема у сферах енергетики та продовольчої безпеки

Мільярди доларів на війну РФ: у Москві уражено один із ключових НПЗ - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Telegram

СБУ підтвердила ураження Московського НПЗ

У Службі безпеки України підтвердили, що спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську ППО та успішно уразили завод. Там фіксується масштабна пожежа", — повідомили СБУ.

  • Московський НПЗ здатен переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік та забезпечує до 35% потреб Москви й області у високоякісному пальному. Підприємство виробляє бензин, авіаційний гас, дизельне пальне та мазут, а також є основним постачальником авіаційного пального для московських аеропортів.
Мільярди доларів на війну РФ: у Москві уражено один із ключових НПЗ - фото 2
Допис СБУ. Скріншот: Telegram

Ми також повідомляли, що далекобійні санкції по Росії продовжуються. В ніч на 20 вересня після ударів по РФ повідомлялося про вибухи та займання в різних районах, зокрема на складському комплексі у Соф’їному, поблизу ТЕЦ-22 у Люберцях.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сили оборони уразили низку стратегічно важливих об'єктів РФ. У Брянській області РФ, поблизу населеного пункту Рьовни, було уражено радіолокаційну станцію, призначену для супроводу цілей. Крім того, неподалік Речиці зафіксовано ураження об’єкта, де російські війська зберігали озброєння та військову техніку.

Володимир Зеленський НПЗ безпілотники війна в Україні Росія удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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