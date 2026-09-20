Миллиарды на войну РФ: в Москве поражен ключевой НПЗ

Крупный пожар в РФ. Фото: российские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нанесении удара по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и логистическому объекту в Московской области. СБУ подтвердила, что украинские силы нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни, где после атаки был зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщили Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Зеленский рассказал о дальнобойных ударах

Украинский лидер сообщил, что в ночь на 20 сентября в Московском регионе РФ "очень ощутимо" сработали украинские средства дальнего действия.

"Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину", — написал глава государства.

Владимир Зеленский отметил в посте, что во время операции, в частности, применялись FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницу", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

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"Спасибо нашим воинам за меткость: СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СЗР. Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области. Москва должна прекратить создание эшелонированных колец ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир", — написал Зеленский.

Отдельно Президент Украины отметил, что в настоящее время есть возможности для шагов в направлении деэскалации, в частности в сферах энергетики и продовольственной безопасности.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Telegram

СБУ подтвердила поражение Московского НПЗ

В Службе безопасности Украины подтвердили, что совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни.

"Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ пролетели более 500 километров, преодолели эшелонированную российскую ПВО и успешно поразили завод. Там наблюдается масштабный пожар", — сообщили в СБУ.

Московский НПЗ способен перерабатывать более 11,6 млн тонн нефти в год и обеспечивает до 35% потребностей Москвы и области в высококачественном топливе. Предприятие производит бензин, авиационный керосин, дизельное топливо и мазут, а также является основным поставщиком авиационного топлива для московских аэропортов.

Пост СБУ. Скриншот: Telegram

Мы также сообщали, что дальнобойные санкции против России продолжаются. В ночь на 20 сентября после ударов по РФ сообщалось о взрывах и возгораниях в различных районах, в частности на складском комплексе в Софино, вблизи ТЭЦ-22 в Люберцах.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Силы обороны нанесли удары по ряду стратегически важных объектов РФ. В Брянской области РФ, вблизи населенного пункта Рёвни, была поражена радиолокационная станция, предназначенная для сопровождения целей. Кроме того, недалеко от Речицы зафиксировано поражение объекта, где российские войска хранили вооружение и военную технику.