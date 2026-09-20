Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны подвергли Подмосковье массовой атаке: горят склады, ТЭЦ и НПЗ

Дроны подвергли Подмосковье массовой атаке: горят склады, ТЭЦ и НПЗ

Ua ru
20 сентября 2026 08:22
Атака дронов на Подмосковье: пожары на складах, ТЭЦ и НПЗ
Пожар в РФ. Фото: социальные сети

В ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, после которой поступали сообщения о пожарах и взрывах в нескольких районах. Под ударом оказались складской комплекс в Софино, ТЭЦ-22 в Люберцах и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

Об этом свидетельствует информация из социальных сетей, передает Новини.LIVE.

Реклама

Пожар на складском комплексе в Софино

После атаки дронов в населенном пункте Софьино Московской области вспыхнул масштабный пожар на территории складского комплекса. Речь идет об атаке на складские помещения. В то же время компания Fire Point заявила, что украинские силы с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по складскому комплексу в Подмосковье.

Предварительно, пожар возник на территории логистического технопарка "Софино". Общая площадь этого комплекса составляет около 850 тысяч квадратных метров.

Дрони масовано атакували Підмосков’я: горять склади, ТЕЦ та НПЗ - фото 1
Пожар в России. Фото: кадр из видео

В сети также распространились кадры масштабного пожара, на фоне которого виден российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Читайте также:

Взрывы прогремели возле ТЭЦ в Люберцах

Еще одним районом, где сообщалось о взрывах, стал город Дзержинский в городском округе Люберцы, расположенный к юго-востоку от Москвы. Взрывы раздавались в районе ТЭЦ-22. Очевидцы публиковали видео работы российской противовоздушной обороны во время атаки. На отдельных кадрах видно, как средства ПВО осуществляют пуски вблизи жилой застройки.

Дрони масовано атакували Підмосков’я: горять склади, ТЕЦ та НПЗ - фото 2
Дым от пожара. Фото: кадр из видео

Дроны атаковали Московский НПЗ

Беспилотники также добрались до района Капотни, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в результате атаки пожар мог возникнуть на установке ЭЛОУ-АВТ-6 или вблизи нее.

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий, обеспечивающих топливом Москву и Московскую область. Его номинальная мощность оценивается примерно в 11–12 млн тонн нефти в год, хотя в отдельных источниках приводится показатель до 14 млн тонн.

Новини.LIVE писали, что Силы обороны Украины 13 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов России. Под ударом оказались объекты, связанные с хранением, подготовкой и запуском ударных беспилотников, а также ретрансляторы и средства радиолокационной разведки.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные поразили пункты управления беспилотниками российских войск в временно оккупированых Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области. Кроме того, под удар попали склады и места хранения ударных БПЛА противника на остальных ТОТ в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидовом и Кураховке Донецкой области.

Россия атака беспилотник удары по РФ Fire Point
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации