Атака дронов на Подмосковье: пожары на складах, ТЭЦ и НПЗ

Пожар в РФ. Фото: социальные сети

В ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, после которой поступали сообщения о пожарах и взрывах в нескольких районах. Под ударом оказались складской комплекс в Софино, ТЭЦ-22 в Люберцах и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

Об этом свидетельствует информация из социальных сетей, передает Новини.LIVE.

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Пожар на складском комплексе в Софино

После атаки дронов в населенном пункте Софьино Московской области вспыхнул масштабный пожар на территории складского комплекса. Речь идет об атаке на складские помещения. В то же время компания Fire Point заявила, что украинские силы с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по складскому комплексу в Подмосковье.

Предварительно, пожар возник на территории логистического технопарка "Софино". Общая площадь этого комплекса составляет около 850 тысяч квадратных метров.

Пожар в России. Фото: кадр из видео

В сети также распространились кадры масштабного пожара, на фоне которого виден российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

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Взрывы прогремели возле ТЭЦ в Люберцах

Еще одним районом, где сообщалось о взрывах, стал город Дзержинский в городском округе Люберцы, расположенный к юго-востоку от Москвы. Взрывы раздавались в районе ТЭЦ-22. Очевидцы публиковали видео работы российской противовоздушной обороны во время атаки. На отдельных кадрах видно, как средства ПВО осуществляют пуски вблизи жилой застройки.

Дым от пожара. Фото: кадр из видео

Дроны атаковали Московский НПЗ

Беспилотники также добрались до района Капотни, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в результате атаки пожар мог возникнуть на установке ЭЛОУ-АВТ-6 или вблизи нее.

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий, обеспечивающих топливом Москву и Московскую область. Его номинальная мощность оценивается примерно в 11–12 млн тонн нефти в год, хотя в отдельных источниках приводится показатель до 14 млн тонн.

Новини.LIVE писали, что Силы обороны Украины 13 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов России. Под ударом оказались объекты, связанные с хранением, подготовкой и запуском ударных беспилотников, а также ретрансляторы и средства радиолокационной разведки.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные поразили пункты управления беспилотниками российских войск в временно оккупированых Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области. Кроме того, под удар попали склады и места хранения ударных БПЛА противника на остальных ТОТ в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидовом и Кураховке Донецкой области.