Атака дронов на Подмосковье: пожары на складах, ТЭЦ и НПЗ

Дроны подвергли Подмосковье массовой атаке: горят склады, ТЭЦ и НПЗ
В ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, после которой поступали сообщения о пожарах и взрывах в нескольких районах. Под ударом оказались складской комплекс в Софино, ТЭЦ-22 в Люберцах и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.
Об этом свидетельствует информация из социальных сетей, передает Новини.LIVE.
Пожар на складском комплексе в Софино
После атаки дронов в населенном пункте Софьино Московской области вспыхнул масштабный пожар на территории складского комплекса. Речь идет об атаке на складские помещения. В то же время компания Fire Point заявила, что украинские силы с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по складскому комплексу в Подмосковье.
Предварительно, пожар возник на территории логистического технопарка "Софино". Общая площадь этого комплекса составляет около 850 тысяч квадратных метров.
В сети также распространились кадры масштабного пожара, на фоне которого виден российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
Взрывы прогремели возле ТЭЦ в Люберцах
Еще одним районом, где сообщалось о взрывах, стал город Дзержинский в городском округе Люберцы, расположенный к юго-востоку от Москвы. Взрывы раздавались в районе ТЭЦ-22. Очевидцы публиковали видео работы российской противовоздушной обороны во время атаки. На отдельных кадрах видно, как средства ПВО осуществляют пуски вблизи жилой застройки.
Дроны атаковали Московский НПЗ
Беспилотники также добрались до района Капотни, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в результате атаки пожар мог возникнуть на установке ЭЛОУ-АВТ-6 или вблизи нее.
Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий, обеспечивающих топливом Москву и Московскую область. Его номинальная мощность оценивается примерно в 11–12 млн тонн нефти в год, хотя в отдельных источниках приводится показатель до 14 млн тонн.
Новини.LIVE писали, что Силы обороны Украины 13 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов России. Под ударом оказались объекты, связанные с хранением, подготовкой и запуском ударных беспилотников, а также ретрансляторы и средства радиолокационной разведки.
Новини.LIVE сообщали, что украинские военные поразили пункты управления беспилотниками российских войск в временно оккупированых Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области. Кроме того, под удар попали склады и места хранения ударных БПЛА противника на остальных ТОТ в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидовом и Кураховке Донецкой области.