Атака дронів на Підмосков’я: пожежі на складах, ТЕЦ та НПЗ

Пожежа в РФ. Фото: соціальні мережі

Уночі проти 20 вересня Московська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, після якої повідомлялося про пожежі та вибухи в кількох районах. Під ударом опинилися складський комплекс у Соф’їному, ТЕЦ-22 у Люберцях та Московський нафтопереробний завод у Капотні.

Про це свідчить інформація із соціальних мережеж, передає Новини.LIVE.

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Пожежа на складському комплексі у Соф’їному

Після атаки дронів у населеному пункті Соф’їне Московської області спалахнула масштабна пожежа на території складського комплексу. Йдеться про атаку на складські приміщення. Водночас компанія Fire Point заявила, що українські сили безпілотниками FP-1 уразили складський комплекс у Підмосков’ї.

Попередньо, пожежа виникла на території логістичного технопарку "Соф’їне". Загальна площа цього комплексу становить близько 850 тисяч квадратних метрів.

Пожежа в Росії. Фото: кадр із відео

У мережі також поширилися кадри масштабної пожежі, на тлі якої видно російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

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Вибухи пролунали біля ТЕЦ у Люберцях

Ще одним районом, де повідомлялося про вибухи, стало місто Дзержинський у міському окрузі Люберці, розташоване на південному сході від Москви. Вибухи лунали в районі ТЕЦ-22. Очевидці публікували відео роботи російської протиповітряної оборони під час атаки. На окремих кадрах видно, як засоби ППО здійснюють пуски поблизу житлової забудови.

Дим від пожежі. Фото: кадр із відео

Дрони атакували Московський НПЗ

Безпілотники також дісталися району Капотні, де розташований Московський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, внаслідок атаки пожежа могла виникнути на установці ЕЛОУ-АВТ-6 або поблизу неї.

Московський НПЗ є одним із ключових підприємств, що забезпечують паливом Москву та Московську область. Його номінальна потужність оцінюється приблизно у 11–12 млн тонн нафти на рік, хоча в окремих джерелах наводиться показник до 14 млн тонн.

Новини.LIVE писали, що Сили оборони України 13 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів Росії. Під ураженням опинилися об’єкти, пов’язані зі зберіганням, підготовкою та запуском ударних безпілотників, а також ретранслятори й засоби радіолокаційної розвідки.

Новини.LIVE інформували, що українські військові уразили пункти управління безпілотниками російських військ у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області. Крім того, під удар потрапили склади й місця зберігання ударних БпЛА противника на решті ТОТ в Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.