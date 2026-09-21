Очередная атака РФ: Зеленский сообщил о последствиях в 10 областях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Российские войска вечером и в течение ночи атаковали десять областей Украины. В Запорожье в результате обстрела повреждены жилые дома, университет, торговый центр и котельная, а в Лозовой в Харьковской области в результате удара российского дрона погибла женщина. Глава государства заявил, что РФ не только не смягчает свои эскалационные действия, но и посылает много сигналов о готовности расширить войну.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье повреждены жилые дома и инфраструктура

Украинский лидер сообщил, что российские войска с вечера наносили удары по Запорожью. В результате обстрела повреждены девятиэтажные жилые дома, корпус университета, торговый центр и котельная. На момент сообщения было известно о пяти раненых. Часть жителей из пострадавших районов эвакуировали.

"С вечера велся очень жестокий и целенаправленный российский обстрел Запорожья. Повреждены девятиэтажные жилые дома, корпус университета, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти раненых, часть жителей эвакуирована", — сообщил Владимир Зеленский.

Также стало известно, что в Лозовой Харьковской области российский беспилотник поразил гражданский объект. В результате атаки погибла женщина. Еще трое человек получили ранения. Президент Украины выразил соболезнования пострадавшим от российского террора.

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"Всего вечером и в течение ночи россияне нанесли удары по десяти нашим областям", — отметил глава государства.

Поврежденный дом в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Харьковской области

Зеленский: РФ подает много сигналов о расширении войны

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает эскалационные действия и демонстрирует готовность к дальнейшему расширению войны. Он напомнил, что необходимо продолжать давление на Россию для прекращения войны. Среди инструментов он назвал санкции, в частности долгосрочные санкции, а также другие меры, которые должны усиливать давление на российскую сторону.

В то же время президент отметил, что дипломатические усилия должны продолжаться параллельно. Стало известно, что во время Генеральной Ассамблеи ООН Украина планирует говорить о совместных международных усилиях по достижению мира.

"Россия не ослабляет своих эскалационных шагов и посылает много сигналов о готовности расширить войну. Все это происходит на фоне того, что стабильность в мире уже разрушена этой войной. Мы должны и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы положить конец этой войне. Каждый ответ и далеко идущие санкции — это давление, которое реально работает, и мир это чувствует. Но параллельно должна работать дипломатия. На Генассамблее ООН будем говорить о том, как совместными усилиями прийти к миру. Это главная задача, которой должны заниматься все лидеры. Спасибо всем, кто помогает", — эмоционально подытожил Президент Украины.

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Херсонской области

Масштабный пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели Россия нанесла удары по Украине, применив более 2000 ударных беспилотников, около 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. На фоне масштабных атак глава государства призвал международных партнеров усилить давление на РФ и ввести новые санкционные ограничения.

Мы сообщали, что глава государства также сообщил, что в ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли удар по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и логистическому объекту в Московском регионе. Зеленский отметил, что "это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину".