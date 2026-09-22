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Головна Новини дня Посилення санкцій проти РФ: Зеленський поспілкувався з Фредеріксен

Посилення санкцій проти РФ: Зеленський поспілкувався з Фредеріксен

Ua ru
22 вересня 2026 18:50
Зеленський і Фредеріксен обговорили санкції ЄС та оборонне виробництво
Зустріч Володимира Зеленського та Метте Фредеріксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 22 вересня, зустрівся з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, сторони обговорили санкційний напрям роботи в рамках Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Фредеріксен 22 вересня

Зеленський наголосив, що коли РФ постійно показує своє бажання до ескалації війни, то відповіддю повинне бути посилення санкцій, а не навпаки

"Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди. Я дякую Данії за підтримку цієї позиції та розраховую, що всі наші партнери в Європі будуть зберігати єдність і працювати над тим, щоб настав мир", — каже він.

Крім того, сторони обговорили фінансову стійкість України та рішення, які здатні допомогти покрити дефіцит бюджету

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Зеленський також розповів Фредеріксен ситуацію з російськими атаками та українські напрацювання для протидії реактивним дронам типу Shahed.

"Обговорили й наше спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня Зеленський заявив про зростання кількості загиблих серед мирного населення внаслідок російських атак. За його словами, протягом ночі та дня Росія знову завдавала ударів безпілотниками й балістичними ракетами

Крім того, Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких сторони розглянули питання зимової підтримки України та налагодження виробництва ракет і систем протиповітряної оборони безпосередньо на українській території.

Володимир Зеленський Європейський союз санкції Данія Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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