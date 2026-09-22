Зеленський і фон дер Ляєн обговорили €90 млрд позики та санкції РФ

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн. Скриншот: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України у 2026 та 2027 роках, а також подальшу підтримку з боку Європейського Союзу і санкційний тиск на Росію.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Фінансова підтримка України

За словами президента, під час переговорів детально обговорили потреби України у фінансуванні цього та наступного року. Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення ЄС щодо позики на 90 млрд євро.

Україна, за його словами, виконує пов'язані з цією підтримкою зобов'язання, щоб максимально покрити бюджетний дефіцит.

Також сторони домовилися доручити своїм командам опрацювати додаткові варіанти фінансової допомоги Україні.

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Санкції проти Росії

Окремо Зеленський і фон дер Ляєн говорили про санкції проти РФ. Президент України заявив, що на тлі російських ударів по Україні сигнали про можливе зняття обмежень з окремих російських олігархів викликають у Києва негативну оцінку.

Зеленський вважає, що послаблення санкцій не сприятиме завершенню війни. Водночас він подякував президентці Єврокомісії за готовність працювати над розширенням санкційного списку ЄС і додаванням до нього нових представників Росії.

Що відомо про підтримку ЄС

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз готував новий пакет оборонної підтримки для України. Кошти мають спрямувати на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників. Також Брюссель запускає спільні з Україною оборонні проєкти для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Новини.LIVE писали про те, що український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 22 вересня, зустрівся з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, сторони обговорили санкційний напрям роботи в рамках Європейського Союзу.