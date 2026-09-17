Євросоюз надасть Україні 3,3 млрд євро на ракети і БпЛА

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз готує новий пакет оборонної підтримки для України. Кошти спрямують на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників. Також Брюссель запускає спільні з Україною оборонні проєкти для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро

У п'ятницю, 18 вересня, Європейський Союз виділить Україні 3,3 млрд євро на закупівлю озброєння. Новий пакет оборонної допомоги передбачає придбання ракет, боєприпасів і безпілотників для Сил оборони України.

Крім того, Брюссель використає залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною.

За словами Урсули фон дер Ляєн, така співпраця дасть змогу об'єднати український бойовий досвід та інновації з технологічним і промисловим потенціалом європейських країн.

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"Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи", — наголосила фон дер Ляєн.

Спільна система ППО та реформи

Одним із головних напрямів нової співпраці стане створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Її основу становитиме спільна система протидії балістичним ракетам Freya.

Під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським президентка Єврокомісії також обговорила необхідні реформи. Їх має затвердити Верховна Рада для розблокування подальшого фінансування та просування євроінтеграції України.

Фон дер Ляєн закликала союзників посилити підтримку України

Урсула фон дер Ляєн також висловила солідарність із жителями Києва та всіх регіонів України, які потерпають від щоденних російських обстрілів.

Президентка Єврокомісії повідомила, що наступного тижня візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там вона планує закликати міжнародних союзників активізувати підтримку України.

"Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку", — заявила президентка ЄК.

Новини.LIVE інформували, що ЄС готує для України пакет підтримки напередодні зими, зокрема у сфері енергетики та ППО. Європа також планує передати Україні американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot і розвивати спільну систему ПРО. Окремим напрямом залишиться посилення санкційного тиску на Росію.

Новини.LIVE також писали, що Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки для швидшої координації під час серйозних загроз. До нового формату планують залучити Україну, Канаду, Норвегію та Велику Британію. Також пропонується механізм екстрених консультацій для оперативної спільної відповіді на безпекові виклики.