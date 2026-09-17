Евросоюз выделит Украине 3,3 млрд евро на ракеты и БпЛА

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский Союз готовит новый пакет оборонной поддержки для Украины. Средства будут направлены на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников. Также Брюссель запускает совместные с Украиной оборонные проекты для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Реклама

ЕС выделит Украине 3,3 млрд евро

В пятницу, 18 сентября, Европейский Союз выделит Украине 3,3 млрд евро на закупку вооружения. Новый пакет оборонной помощи предусматривает приобретение ракет, боеприпасов и беспилотников для Сил обороны Украины.

Кроме того, Брюссель использует остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов с Украиной.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, такое сотрудничество позволит объединить украинский боевой опыт и инновации с технологическим и промышленным потенциалом европейских стран.

Читайте также:

"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Совместная система ПВО и реформы

Одним из главных направлений нового сотрудничества станет создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ее основой станет совместная система противодействия баллистическим ракетам Freya.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Еврокомиссии также обсудила необходимые реформы. Их должна утвердить Верховная Рада для разблокирования дальнейшего финансирования и продвижения евроинтеграции Украины.

Фон дер Ляйен призвала союзников усилить поддержку Украины

Урсула фон дер Ляйен также выразила солидарность с жителями Киева и всех регионов Украины, страдающих от ежедневных российских обстрелов.

Председатель Еврокомиссии сообщила, что на следующей неделе примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там она планирует призвать международных союзников активизировать поддержку Украины.

"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", — заявила председатель ЕК.

Новини.LIVE сообщали, что ЕС готовит для Украины пакет поддержки в преддверии зимы, в частности в сфере энергетики и ПВО. Европа также планирует передать Украине американские ракеты-перехватчики для систем Patriot и развивать совместную систему ПРО. Отдельным направлением останется усиление санкционного давления на Россию.

Новини.LIVE также писали, что Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности для более оперативной координации в случае серьезных угроз. К новому формату планируется привлечь Украину, Канаду, Норвегию и Великобританию. Также предлагается механизм экстренных консультаций для оперативного совместного реагирования на вызовы в сфере безопасности.