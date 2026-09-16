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Главная Новости дня Украина войдет в новый формат безопасности в Европе: фон дер Ляйен

Украина войдет в новый формат безопасности в Европе: фон дер Ляйен

Ua ru
16 сентября 2026 12:10
Украину пригласят в Европейский совет безопасности: заявление фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности для более оперативной координации действий в случае серьезных угроз. В новый формат планируется вовлечь не только государства Европейского Союза, но и Украину, а также других партнеров.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление фон дер Ляйен во время ежегодного выступления в Европейском парламенте.

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Урсула фон дер Ляен
Урсула фон дер Ляйен перед Европейским парламентом. Фото: Reuters

Украину привлекут к новому формату безопасности

По словам фон дер Ляйен, Европейский совет безопасности должен стать площадкой, которая позволит лидерам быстрее координировать действия в случае серьезных кризисов в сфере безопасности. Еврокомиссия вскоре представит свои предложения по практическому созданию такого органа.

К работе нового формата планируется привлечь партнеров ЕС. Среди них — Украина, Канада, Норвегия и Великобритания.

Инициатива возникла на фоне роста числа гибридных угроз в Европе, в частности инцидентов с беспилотниками, диверсий и кибератак. Фон дер Ляйен также предложила механизм экстренных консультаций, который позволит странам быстрее координировать совместный ответ на угрозы.

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Идея создания отдельного европейского органа по вопросам безопасности обсуждалась еще в 1980-х годах, однако тогда не была реализована. В 2026 году дискуссия о новой архитектуре безопасности Европы активизировалась на фоне изменений в трансатлантических отношениях и роста вызовов в сфере безопасности. Одной из причин стала агрессия России против Украины, а другой — ухудшение отношений официального Брюсселя с США.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о планах направить замороженные российские активы на выплаты Украине. Соответствующий вопрос должен быть вынесен на голосование 30 сентября.

Также Новини.LIVE писал о решении Евросоюза выделить 3,2 млрд евро на закупку ракет для систем Patriot. Финансирование должно помочь Украине усилить противовоздушную оборону на фоне российских атак. Средства планируется направить на приобретение дополнительных боеприпасов для этих комплексов.

Европейский союз Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен Европейский Совет безопасности
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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