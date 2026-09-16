Україну запросять до Європейської ради безпеки: заява фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки для швидшої координації під час серйозних загроз. До нового формату планують залучити не лише держави Європейського Союзу, а й Україну та інших партнерів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву фон дер Ляєн під час щорічної промови в Європейському парламенті.

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Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом. Фото: Reuters

Україну залучать до нового безпекового формату

За словами фон дер Ляєн, Європейська рада безпеки має стати майданчиком, який дозволить лідерам швидше координувати дії у випадку серйозних безпекових криз. Єврокомісія невдовзі представить свої пропозиції щодо практичного створення такого органу.

До роботи нового формату планують залучити партнерів ЄС. Серед них — Україна, Канада, Норвегія та Велика Британія.

Ініціатива з'явилася на тлі зростання кількості гібридних загроз у Європі, зокрема інцидентів із безпілотниками, диверсій та кібератак. Фон дер Ляєн також запропонувала механізм екстрених консультацій, який дозволить країнам швидше координувати спільну відповідь на загрози.

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Ідея створення окремого європейського безпекового органу обговорювалася ще у 1980-х роках, однак тоді не була реалізована. У 2026 році дискусія про нову архітектуру безпеки Європи активізувалася на тлі змін у трансатлантичних відносинах та зростання безпекових викликів. Однією з причин стала агресія Росії проти України, а іншою — погіршення відносин офіційного Брюсселя зі США.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про плани спрямувати заморожені російські активи на виплати Україні. Відповідне питання мають винести на голосування 30 вересня.

Також Новини.LIVE писав про рішення Євросоюзу виділити 3,2 млрд євро на закупівлю ракет для систем Patriot. Фінансування має допомогти Україні посилити протиповітряну оборону на тлі російських атак. Кошти планують спрямувати на придбання додаткових боєприпасів для комплексів.