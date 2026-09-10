Рада Європи може створити спецфонд для компенсацій Україні з коштів РФ

Європейські чиновники. Фото: REUTERS/Каріна Гессланд

Парламентська асамблея Ради Європи призначила на 30 вересня розгляд проєкту резолюції та рекомендації, які відкривають шлях до передачі Україні заморожених російських активів на підставі рішень Європейського суду з прав людини. Ініціативу розробив британський представник Тоні Воган. Юридичний комітет асамблеї вже надав документу офіційне схвалення. Автори пропозиції кваліфікують перенаправити фінанси Росії агресора за інакшим механізмом, що цілком узгоджується з нормами міжнародного права.

Про це повідомляють у пресслужбі ПАРЄ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Україна може отримати кошти із заморожених активів РФ

Україну можуть забезпечити коштами завдяки спеціальному фінансовому механізму, який буде розгорнутий безпосередньо під егідою Ради Європи. Саме через нього планують задіяти знерухомлені активи Центрального банку РФ для покриття збитків, завданих війною.

У ПАРЄ наголошують, що ЄСПЛ уже встановив пряму відповідальність Москви за грубі порушення прав людини у межах двох міждержавних справ. Хоча судова інстанція ще не оприлюднила фінальну суму для справедливої компенсації, колосальний масштаб руйнувань уже вказує на претензії обсягом у мільярди, десятки або навіть сотні мільярдів євро.

Реклама

Вихід Російської Федерації з Ради Європи та припинення її статусу сторони Європейської конвенції з прав людини через пів року після виключення не звільняють державу-агресора від юридичної розплати за скоєне.

Читайте також:

Усі ухвалені раніше вердикти ЄСПЛ залишаються чинними.

Реклама

"Це зобов'язання у межах міжнародного права не зменшується з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством РФ", — підкреслили в юридичному комітеті.

Окрім конфіскації активів Центробанку, затверджені документи містять заклик до національних урядів надати юридичні інструменти іншим позивачам.

Реклама

"Зрештою, комітет закликав до оприлюднення списку осіб, які у випадках, коли Суд визнає Росію порушницею певних ключових статей Конвенції брали участь у масштабних порушеннях прав людини та ще не були притягнуті до відповідальності. Цей список слід постійно оновлювати та доводити до відома всіх держав-членів, ЄС та МКС для цілеспрямованих санкцій або судового переслідування. Звіт має бути обговорений повним складом Асамблеї 30 вересня на її наступному пленарному засіданні", — йдеться в заяві.

Новини.LIVE повідомляли, що 26 серпня пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що Європейський Союз уже почав спрямовувати доходи від заморожених російських активів на допомогу Києву. Водночас для повномасштабного використання цих коштів досі потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів блоку.

На цьому тлі Генеральний суд ЄС відхилив позов Угорщини, яка намагалася заблокувати спрямування доходів від активів Центробанку РФ на оборону України, постановивши, що справа перебуває поза його юрисдикцією.

Тим часом президент Володимир Зеленський закликав швидше розблокувати заморожені активи РФ, аби покрити дефіцит бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів. Міністерство оборони вже вичерпало ресурси, які початково закладалися на кінець 2026 року.