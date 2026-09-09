Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів РФ для України

Прем'єр-міністр Угорщини та лідер партії "Тиса" Петер Мадяр. Фото: Péter Magyar/Facebook

Угорщина програла судову справу проти рішення Європейського Союзу використовувати непередбачені прибутки від заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки оборони України. Генеральний суд ЄС відхилив позов Будапешта, заявивши, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Суд ЄС відхилив позов Угорщини

Генеральний суд Європейського Союзу у середу, 9 вересня, відхилив позов Угорщини, який стосувався рішення ЄС щодо використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.

Йдеться про кошти, отримані від активів Центрального банку Росії, які були заморожені в межах санкцій Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Генеральний суд ЄС, який є другою за рівнем судовою інстанцією Євросоюзу, заявив, що не має юрисдикції щодо цього питання.

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Новини.LIVE інформували, що уряд Угорщини офіційно визнав, що Росія є загрозою не тільки для Угорщини, а й для європейської безпеки та міжнародного порядку. Водночас Будапешт висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також її права захищатися від агресії.