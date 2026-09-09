Суд ЕС отклонил иск Венгрии в отношении замороженных активов РФ для Украины

Премьер-министр Венгрии и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр. Фото: Péter Magyar/Facebook

Венгрия проиграла судебное дело против решения Европейского союза использовать непредвиденные доходы от замороженных активов Центрального банка России для поддержки обороны Украины. Генеральный суд ЕС отклонил иск Будапешта, заявив, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Суд ЕС отклонил иск Венгрии

Генеральный суд Европейского Союза в среду, 9 сентября, отклонил иск Венгрии, касавшийся решения ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Речь идет о средствах, полученных от активов Центрального банка России, которые были заморожены в рамках санкций Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генеральный суд ЕС, являющийся второй по уровню судебной инстанцией Евросоюза, заявил, что не обладает юрисдикцией по данному вопросу.

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Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий приветствовал решение правительства Петера Мадяра об ограничении деятельности российских псевдодипломатов. Он призвал другие государства последовать этому примеру и закрывать пропагандистские учреждения Кремля.

Новини.LIVE писали, что правительство Венгрии официально признало, что Россия представляет угрозу не только для Венгрии, но и для европейской безопасности и международного порядка. В то же время Будапешт выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также её праву защищаться от агрессии.