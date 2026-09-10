Совет Европы может создать специальный фонд для выплаты компенсаций Украине за счет средств РФ

Европейские чиновники. Фото: REUTERS/Карина Гессланд

Парламентская ассамблея Совета Европы назначила на 30 сентября рассмотрение проекта резолюции и рекомендации, которые открывают путь к передаче Украине замороженных российских активов на основании решений Европейского суда по правам человека. Инициативу разработал британский представитель Тони Воган. Юридический комитет ассамблеи уже одобрил документ. Авторы предложения считают, что перенаправление финансовых средств агрессора — России — должно осуществляться по иному механизму, что полностью соответствует нормам международного права.

Об этом сообщают в пресс-службе ПАСЕ, передает Новини.LIVE.

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Украина может получить средства из замороженных активов РФ

Украину могут обеспечить средствами благодаря специальному финансовому механизму, который будет развернут непосредственно под эгидой Совета Европы. Именно через него планируют задействовать замороженные активы Центрального банка РФ для покрытия убытков, нанесенных войной.

В ПАСЕ отмечают, что ЕСПЧ уже установил прямую ответственность Москвы за грубые нарушения прав человека в рамках двух межгосударственных дел. Хотя судебная инстанция еще не обнародовала окончательную сумму справедливой компенсации, колоссальный масштаб разрушений уже указывает на претензии в размере миллиардов, десятков или даже сотен миллиардов евро.

Выход Российской Федерации из Совета Европы и прекращение её статуса стороны Европейской конвенции по правам человека через полгода после исключения не освобождают государство-агрессора от юридической ответственности за содеянное.

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"Это обязательство в рамках международного права не уменьшается со временем и не может быть отменено внутренним законодательством РФ", — подчеркнули в юридическом комитете.

Помимо конфискации активов Центробанка, утвержденные документы содержат призыв к национальным правительствам предоставить юридические инструменты другим истцам.

"В конечном итоге комитет призвал обнародовать список лиц, которые в случаях, когда Суд признает Россию нарушителем определенных ключевых статей Конвенции, участвовали в масштабных нарушениях прав человека и еще не были привлечены к ответственности. Этот список следует постоянно обновлять и доводить до сведения всех государств-членов, ЕС и МУС для целенаправленного введения санкций или судебного преследования. Отчет должен быть обсужден полным составом Ассамблеи 30 сентября на ее следующем пленарном заседании", — говорится в заявлении.

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что Европейский Союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на помощь Киеву. В то же время для полномасштабного использования этих средств по-прежнему требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов блока.

На этом фоне Генеральный суд ЕС отклонил иск Венгрии, которая пыталась заблокировать направление доходов от активов Центробанка РФ на оборону Украины, постановив, что дело находится вне его юрисдикции.

Между тем президент Владимир Зеленский призвал быстрее разблокировать замороженные активы РФ, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Министерство обороны уже исчерпало ресурсы, которые изначально закладывались на конец 2026 года.