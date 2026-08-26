ЄС вже використовує активи РФ на користь Україні - Матернова

Катаріна Матернова. Фото: detector.media

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомляє, що Європейський Союз уже спрямовує доходи від активів РФ для підтримки України. Це уже серйозно обговорювали окремі країни, однак для його повної реалізації необхідна одностайна згода всіх 27 держав-членів. Про це стало відомо 26 серпня, в середу.

Про це Матернова заявила у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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ЄС може використати заморожені активи Росії

Катаріна Матернова зазначила, що можливість використання саме заморожених російських активів на користь України залишається серед варіантів, які розглядають у Європейському Союзі.

Відомо що низка країн ЄС уже серйозно опрацьовувала це питання. Водночас ухвалення відповідного рішення потребує складної процедури погодження між державами-членами.

"Така опція існує. Її дуже серйозно розглядала низка країн. Але все, що стосується зовнішньої політики і більшості фінансових ресурсів, вимагає одностайної згоди", — пояснила посолка ЄС в Україні.

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Таким чином, для можливого використання самих заморожених російських активів необхідно заручитися підтримкою всіх 27 країн Європейського Союзу. Саме ця вимога наразі залишається одним із ключових факторів, що ускладнюють ухвалення рішення.

ЄС уже спрямовує Україні доходи від активів РФ

Водночас Матернова наголосила, що Європейський Союз уже використовує доходи, отримані від заморожених російських активів, для підтримки України.

Йдеться саме про прибутки, які генерують заблоковані активи, а не про безпосередню передачу Україні самого замороженого російського майна.

За словами посолки Катаріни Матернової, найближчим часом досягти рішення щодо використання самих активів Росії навряд чи вдасться. Питання залишається складним як із політичного, так і з фінансового погляду та потребує узгодженої позиції всіх держав-членів ЄС.

Також ми писали, що в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Галині Остаповець Катаріна Матернова повідомила про пошук Євросоюзом шляхів для покриття дефіциту українського оборонного бюджету, який становить 27 млрд доларів, або 23,5 млрд євро.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що бюджет країни має дефіцит у 27 мільярдів доларів. Він закликав розглянути можливість використання заморожених російських активів для його покриття. За словами глави держави, нестача коштів пов’язана з особливостями формування бюджету.