ЕС уже использует активы РФ в интересах Украины — Матернова

Катарина Матернова. Фото: detector.media

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщает, что Европейский Союз уже направляет доходы от активов РФ на поддержку Украины. Этот вопрос уже серьезно обсуждался отдельными странами, однако для его полной реализации необходимо единодушное согласие всех 27 государств—членов. Об этом стало известно 26 августа, в среду.

Об этом Матернова заявила в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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ЕС может использовать замороженные активы России

Катарина Матернова отметила, что возможность использования именно замороженных российских активов в интересах Украины остается одним из вариантов, которые рассматриваются в Европейском Союзе.

Известно, что ряд стран ЕС уже серьезно прорабатывал этот вопрос. В то же время принятие соответствующего решения требует сложной процедуры согласования между государствами-членами.

"Такая опция существует. Ее очень серьезно рассматривали ряд стран. Но всё, что касается внешней политики и большинства финансовых ресурсов, требует единодушного согласия", — пояснила посол ЕС в Украине.

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Таким образом, для возможного использования самих замороженных российских активов необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран Европейского Союза. Именно это требование на данный момент остается одним из ключевых факторов, затрудняющих принятие решения.

ЕС уже направляет Украине доходы от активов РФ

В то же время Матернова подчеркнула, что Европейский Союз уже использует доходы, полученные от замороженных российских активов, для поддержки Украины.

Речь идет именно о доходах, которые приносят заблокированные активы, а не о непосредственной передаче Украине самого замороженного российского имущества.

По словам посла Катарины Матерновой, в ближайшее время принять решение об использовании самих российских активов вряд ли удастся. Вопрос остается сложным как с политической, так и с финансовой точки зрения и требует согласованной позиции всех государств-членов ЕС.

Также мы писали, что в эксклюзивном интервью журналистке Галине Остаповец Катарина Матернова сообщила о поиске Евросоюзом путей покрытия дефицита украинского оборонного бюджета, который составляет 27 млрд долларов, или 23,5 млрд евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что бюджет страны имеет дефицит в 27 миллиардов долларов. Он призвал рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для его покрытия. По словам главы государства, нехватка средств связана с особенностями формирования бюджета.