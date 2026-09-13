Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сікорський: Польща не блокуватиме переговори України про вступ до ЄС

Сікорський: Польща не блокуватиме переговори України про вступ до ЄС

Ua ru
13 вересня 2026 18:33
Репортаж
Польща не блокуватиме переговори України про вступ до ЄС - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністр закордонни справ України Андрій Сибіга. Фото: кадр із відео Новини.LIVE

Польща не має наміру блокувати відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Європейська комісія вважає Україну готовою до початку переговорів, однак сам процес буде складним і тривалим.

Про це він заявив 13 вересня, в неділю, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Сікорський про переговорні  кластери для України

Польський міністр Радослав Сікорський заявив на заході, що Варшава не перешкоджатиме відкриттю переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС.

Він зазначив, що Європейська комісія оцінює Україну як готову до подальшого просування в переговорному процесі. Водночас він закликав не сприймати відкриття кластерів як гарантію швидкого завершення переговорів. Міністр наголосив, що Україні доведеться пройти складний шлях виконання необхідних вимог та проведення реформ.

Україна може отримати доступ до єдиного ринку ЄС

Радослав Сікорський також заявив журналістам, що Україна потенційно може стати частиною єдиного ринку Європейського Союзу ще до офіційного набуття членства. Він зазначив, що для цього необхідно завершити виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, йдеться про реалізацію домовленостей щодо поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Читайте також:

Такий крок, може дозволити Україні поступово інтегруватися до європейського економічного простору ще до завершення всього процесу вступу до ЄС.

Ми писали, що на цій подій глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець і заявив — Київ уже поінформував Сполучені Штати про загрози, які виникають через поширення російської агресії за межі України. Також він наголосив, що наслідки війни дедалі виразніше проявляються за межами України. За його словами, це підтверджують і заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про окремі прояви російської агресії в європейських країнах.

У свою чергу, раніше Радослав Сікорський наголосив, що лише Україна має право визначати, які іноземні війська можуть перебувати на її території. Під час брифінгу в Києві він заявив, що Росія не має права нав’язувати свої умови суверенній державі, а підтримка європейських партнерів спрямована на те, щоб позбавити Кремль можливості ухвалювати рішення за Україну.

Європейський союз Польща МЗС Андрій Сибіга Радослав Сікорський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації