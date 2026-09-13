Польща не блокуватиме переговори України про вступ до ЄС - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністр закордонни справ України Андрій Сибіга. Фото: кадр із відео Новини.LIVE

Польща не має наміру блокувати відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Європейська комісія вважає Україну готовою до початку переговорів, однак сам процес буде складним і тривалим.

Про це він заявив 13 вересня, в неділю, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сікорський про переговорні кластери для України

Польський міністр Радослав Сікорський заявив на заході, що Варшава не перешкоджатиме відкриттю переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС.

Він зазначив, що Європейська комісія оцінює Україну як готову до подальшого просування в переговорному процесі. Водночас він закликав не сприймати відкриття кластерів як гарантію швидкого завершення переговорів. Міністр наголосив, що Україні доведеться пройти складний шлях виконання необхідних вимог та проведення реформ.

Україна може отримати доступ до єдиного ринку ЄС

Радослав Сікорський також заявив журналістам, що Україна потенційно може стати частиною єдиного ринку Європейського Союзу ще до офіційного набуття членства. Він зазначив, що для цього необхідно завершити виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, йдеться про реалізацію домовленостей щодо поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

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Такий крок, може дозволити Україні поступово інтегруватися до європейського економічного простору ще до завершення всього процесу вступу до ЄС.

Ми писали, що на цій подій глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець і заявив — Київ уже поінформував Сполучені Штати про загрози, які виникають через поширення російської агресії за межі України. Також він наголосив, що наслідки війни дедалі виразніше проявляються за межами України. За його словами, це підтверджують і заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про окремі прояви російської агресії в європейських країнах.

У свою чергу, раніше Радослав Сікорський наголосив, що лише Україна має право визначати, які іноземні війська можуть перебувати на її території. Під час брифінгу в Києві він заявив, що Росія не має права нав’язувати свої умови суверенній державі, а підтримка європейських партнерів спрямована на те, щоб позбавити Кремль можливості ухвалювати рішення за Україну.