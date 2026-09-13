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Польша не будет блокировать переговоры Украины о вступлении в ЕС

Ua ru
13 сентября 2026 18:33
Репортаж
Польша не будет препятствовать переговорам Украины о вступлении в ЕС — Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Польша не намерена препятствовать открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Европейская комиссия считает Украину готовой к началу переговоров, однако сам процесс будет сложным и длительным.

Об этом он заявил 13 сентября, в воскресенье, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сикорский о переговорных кластерах для Украины

Польский министр Радослав Сикорский заявил на мероприятии, что Варшава не будет препятствовать открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Он отметил, что Европейская комиссия считает Украину готовой к дальнейшему продвижению в переговорном процессе. В то же время он призвал не воспринимать открытие кластеров как гарантию быстрого завершения переговоров. Министр подчеркнул, что Украине предстоит пройти сложный путь выполнения необходимых требований и проведения реформ.

Украина может получить доступ к единому рынку ЕС

Радослав Сикорский также заявил журналистам, что Украина потенциально может стать частью единого рынка Европейского Союза еще до официального вступления в его состав. Он отметил, что для этого необходимо завершить выполнение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, речь идет о реализации договоренностей относительно углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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Такой шаг может позволить Украине постепенно интегрироваться в европейское экономическое пространство ещё до завершения всего процесса вступления в ЕС.

Мы писали, что на этом мероприятии глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец и заявил — Киев уже проинформировал Соединенные Штаты об угрозах, возникающих из-за распространения российской агрессии за пределы Украины. Также он подчеркнул, что последствия войны всё ярче проявляются за пределами Украины. По его словам, это подтверждают и заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об отдельных проявлениях российской агрессии в европейских странах.

В свою очередь, ранее Радослав Сикорский подчеркнул, что только Украина имеет право определять, какие иностранные войска могут находиться на ее территории. Во время брифинга в Киеве он заявил, что Россия не имеет права навязывать свои условия суверенному государству, а поддержка европейских партнеров направлена на то, чтобы лишить Кремль возможности принимать решения за Украину.

Европейский союз Польша МИД Андрей Сибига Радослав Сикорский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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