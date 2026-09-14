Найближчі тижні будуть вирішальними у протистоянні з РФ - Мерц

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчі тижні або місяці можуть стати вирішальними для захисту свободи та миру в Європі. Він наголосив на необхідності продовжувати підтримку України та попередив про непередбачувані наслідки для Німеччини й інших європейських країн у разі успіху Росії.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час Арктичного саміту з безпеки у фінському Рованіємі, передає Новини.LIVE.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на саміті в Рованіємі заявив, що Європа може наближатися до одного з найбільш важливих етапів у протистоянні з Росією. За його словами, йдеться про найближчі тижні або місяці, які можуть мати визначальне значення для безпеки континенту.

"Найімовірніше, ми бачимо найвирішальніший момент, можливо, тижні чи місяці, попереду у захисті свободи та миру нашого континенту", — сказав Мерц.

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