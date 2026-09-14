Ближайшие недели станут решающими в противостоянии с РФ — Мерц

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы могут стать решающими для защиты свободы и мира в Европе. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины и предупредил о непредсказуемых последствиях для Германии и других европейских стран в случае успеха России.

Об этом Фридрих Мерц заявил в ходе Арктического саммита по безопасности в финском Рованиеми, передает Новини.LIVE.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на саммите в Рованиеми заявил, что Европа может приближаться к одному из важнейших этапов в противостоянии с Россией. По его словам, речь идет о ближайших неделях или месяцах, которые могут иметь определяющее значение для безопасности континента.

"Скорее всего, нас ждут самые решающие моменты, возможно, недели или месяцы, в деле защиты свободы и мира нашего континента", — сказал Мерц.

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