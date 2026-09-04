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Правительство Мерца хочет передать Украине координаты целей в РФ

Ua ru
4 сентября 2026 10:29
Германия может передавать Украине координаты для нанесения ударов по РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Германия рассматривает возможность передачи Украине координат для нанесения ударов по территории России. Правительство Фридриха Мерца готовит такой шаг в ответ на российскую диверсию в Лейпциге. Также Берлин обещает расширить военную помощь Киеву и предоставить спецслужбам новые полномочия для проведения хакерских атак.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Новини.LIVE.

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Ответ Германии на гибридные атаки РФ

Уже в сентябре Киев получит от Берлина тысячи ударных беспилотников, а также дополнительные ракеты-перехватчики для зенитных комплексов IRIS-T. Как сообщает издание Der Spiegel, помимо наращивания военной поддержки, две страны планируют существенно усилить сотрудничество на уровне разведывательных служб.

Правительство Фридриха Мерца в настоящее время изучает возможность прямой передачи украинским военным координат для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Такое радикальное решение рассматривается немецким руководством как симметричный ответ на недавнюю попытку российских агентов устроить диверсию на территории аэропорта в Лейпциге.

Наряду с помощью Украине Германия готовится усилить собственные меры безопасности. Ожидается, что осенью Бундестаг проголосует за новый закон о разведке. Документ позволит агентам проникать на вражеские серверы и компьютеры злоумышленников, а также срывать цепочки поставок контрабандных деталей в недружественные страны.

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В частности, агенты получат законное право взламывать информационные системы российских лабораторий по производству химического оружия или заводов по производству дронов с целью саботажа их работы. Кроме того, немецкая разведка сможет целенаправленно уничтожать серверы, которые Россия использует для проведения своих масштабных кампаний по дезинформации.

Новини.LIVE также сообщали о том, что 3 сентября в Германии была совершена попытка новой диверсии против оборонного сектора. В Мюнхене неизвестные забросали зажигательными устройствами строительную площадку возле оборонной корпорации Rohde & Schwarz, поставляющей продукцию в Украину.

В то же время немецкие следователи вышли на след подозреваемых в попытке взорвать украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпцига 4 августа. Злоумышленников разоблачили благодаря анализу ДНК. Биологические следы обнаружили на дроне, жестяной банке со взрывчаткой и специальной антенне-усилителе сигнала, которую диверсанты повесили на дереве возле аэродрома.

Германия Украина диверсия Россия Фридрих Мерц
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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