Німеччина може передавати Україні координати для ударів по РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Німеччина розглядає можливість передачі Україні координат для атак по території Росії. Уряд Фрідріха Мерца готує такий крок у відповідь на російську диверсію в Лейпцигу. Також Берлін обіцяє розширити військову допомогу Києву та надати спецслужбам нові повноваження для хакерських атак.

Про це повідомляє Der Spiegel, передає Новини.LIVE.

Реклама

Відповідь Німеччини на гібридні атаки РФ

Вже у вересні Київ отримає від Берліна тисячі ударних безпілотників, а також додаткові ракети-перехоплювачі для зенітних комплексів IRIS-T. Як повідомляє видання Der Spiegel, окрім нарощування військової підтримки, дві держави планують суттєво посилити співпрацю на рівні розвідувальних служб.

Уряд Фрідріха Мерца наразі вивчає можливість прямої передачі українським військовим координат для здійснення ударів по території Російської Федерації. Таке радикальне рішення розглядається німецьким керівництвом як симетрична відповідь на нещодавню спробу російських агентів влаштувати диверсію на території аеропорту в Лейпцигу.

Разом із допомогою Україні, Німеччина готується посилити власні заходи безпеки. Очікується, що восени Бундестаг проголосує за новий закон про розвідку. Документ дозволить агентам проникати у ворожі сервери та комп'ютери зловмисників, а також зривати ланцюги постачання контрабандних деталей до недружніх країн.

Читайте також:

Зокрема, агенти отримають законне право зламувати інформаційні системи російських лабораторій хімічної зброї чи заводів із виробництва дронів задля саботажу їхньої роботи. Крім того, німецька розвідка зможе цілеспрямовано знищувати сервери, які Росія використовує для проведення своїх масштабних кампаній з дезінформації.

Новини.LIVE повідомляли також про те, що 3 вересня у Німеччині вчинили спробу нової диверсії проти оборонного сектору. У Мюнхені невідомі закидали запальними пристроями будівельний майданчик біля оборонної корпорації Rohde & Schwarz, що постачає продукцію Україні.

Водночас німецькі слідчі вийшли на слід підозрюваних у спробі підірвати український транспортний літак в аеропорту Лейпцига 4 серпня. Зловмисників викрили завдяки аналізу ДНК. Біологічні сліди знайшли на дроні, бляшанці з вибухівкою та спеціальній антені-підсилювачі сигналу, яку диверсанти повісили на дереві біля аеродрому.