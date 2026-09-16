ЕС готовит масштабную помощь Украине на зиму: ПВО, энергетика и санкции

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский Союз готовит пакет поддержки Украины в течение зимы, которая может стать самой тяжелой за время войны. Помощь будет сосредоточена на энергетике, усилении противовоздушной обороны и дальнейшем санкционном давлении на Россию.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ежегодного доклада на пленарном заседании Европейского парламента.

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ЕС поможет Украине пережить зиму

По словам фон дер Ляйен, первым направлением станет масштабная поддержка Украины в течение зимы. Европейский Союз вместе с партнерами планирует предоставлять гуманитарную помощь и способствовать укреплению украинских систем энергоснабжения и теплоснабжения.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что российские беспилотники и северокорейские ракеты не способны сломить сопротивление украинцев, которые борются не только за собственную государственность, идентичность и свободу, но и за право европейцев на самоопределение.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. Фото: Reuters

Вторым направлением станет усиление украинской противовоздушной обороны. На прошлой неделе ЕС впервые одобрил закупку американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые теперь необходимо как можно быстрее доставить Украине.

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Параллельно Европа стремится уменьшить зависимость от одного поставщика вооружений. Для этого вместе с Украиной планируют создать доступную модульную систему противоракетной обороны в рамках проекта FREYJA, который должен объединить украинский опыт и инновации с европейскими технологиями.

Также фон дер Ляйен объявила о запуске новой программы совместных проектов с украинскими компаниями. Для ее финансирования планируют использовать остатки средств из фонда SAFE.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. Фото: Reuters

Третьим направлением президент Еврокомиссии назвала санкционную политику. Она подчеркнула, что Европа должна продолжать экономическое давление на Россию и мониторинг уже введенных санкций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о планах создать новый формат безопасности в Европе с участием Украины. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский совет безопасности должен помочь лидерам быстрее координировать действия во время серьезных кризисов. К работе также планируют привлечь Великобританию, Канаду и Норвегию.

Также Новини.LIVE писал о решении Евросоюза направить 3,2 млрд евро на ракеты для систем Patriot. Финансирование должно усилить возможности Украины в противодействии российским воздушным атакам. Средства планируют использовать для закупки дополнительных ракет-перехватчиков.