ЄС готує масштабну допомогу Україні на зиму: ППО, енергетика та санкції

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз готує пакет підтримки України протягом зими, яка може стати найважчою за час війни. Допомога буде зосереджена на енергетиці, посиленні протиповітряної оборони та подальшому санкційному тиску на Росію.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час щорічної доповіді на пленарному засіданні Європейського парламенту.

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ЄС допомагатиме Україні пережити зиму

За словами фон дер Ляєн, першим напрямком стане масштабна підтримка України протягом зими. Європейський Союз разом із партнерами планує надавати гуманітарну допомогу та сприяти зміцненню українських систем енергопостачання і теплопостачання.

Президентка Єврокомісії наголосила, що російські безпілотники та північнокорейські ракети не здатні зламати опір українців, які борються не лише за власну державність, ідентичність і свободу, а й за право європейців на самовизначення.

Урсула фон дер Ляєн в Європарламенті. Фото: Reuters

Другим напрямком стане посилення української протиповітряної оборони. Минулого тижня ЄС уперше схвалив закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які тепер необхідно якнайшвидше доставити Україні.

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Паралельно Європа прагне зменшити залежність від одного постачальника озброєнь. Для цього разом з Україною планують створити доступну модульну систему протиракетної оборони в межах проєкту FREYJA, який має об'єднати український досвід та інновації з європейськими технологіями.

Також фон дер Ляєн оголосила про запуск нової програми спільних проєктів з українськими компаніями. Для її фінансування планують використати залишки коштів із фонду SAFE.

Урсула фон дер Ляєн в Європарламенті. Фото: Reuters

Третім напрямком президентка Єврокомісії назвала санкційну політику. Вона наголосила, що Європа має продовжувати економічний тиск на Росію та моніторинг уже запроваджених санкцій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про плани створити новий безпековий формат у Європі за участю України. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська рада безпеки має допомогти лідерам швидше координувати дії під час серйозних криз. До роботи також планують залучити Велику Британію, Канаду та Норвегію.

Також Новини.LIVE писав про рішення Євросоюзу спрямувати 3,2 млрд євро на ракети для систем Patriot. Фінансування має посилити можливості України у протидії російським повітряним атакам. Кошти планують використати для закупівлі додаткових ракет-перехоплювачів.