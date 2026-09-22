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Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку

Ua ru
22 вересня 2026 20:54
Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: про що говорили
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Скриншот: Трансляція Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Серед тем переговорів очікується обговорення питань безпеки, посилення протиповітряної оборони України та можливого енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі, передає Новини.LIVE.

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Хто бере участь у переговорах

За словами Зеленського, до зустрічі долучилися спецпредставник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Раніше повідомлялося, що в переговорах також можуть взяти участь держсекретар США Марко Рубіо та інші представники американської адміністрації.

"Сподіваюся, що ми покінчимо з цією війною, і президент Трамп допоможе нам покінчити з цією війною. І я вважаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими, краще до настання зими. Ми дуже багато працюємо.Так. Тож ми обговоримо багато різних питань", — сказав Зеленський.

Відкрита для журналістів частина зустрічі завершилася після заяв президентів. Основна частина переговорів проходитиме без камер, тому деталі цієї розмови поки не оприлюднені.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном після прибуття до США Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч із сенаторами Джин Шахін та Річардом Блюменталем, а також конгресменами Дейвом Маккорміком і Джоном Кертісом. Український президент подякував американським законодавцям за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.

Також Новини.LIVE писали, що 22 вересня у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили фінансування України у 2026 та 2027 роках, подальшу підтримку з боку Європейського Союзу та санкційний тиск на Росію.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Нью-Йорк Генасамблея ООН
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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