Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: про що говорили

Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку
Президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Серед тем переговорів очікується обговорення питань безпеки, посилення протиповітряної оборони України та можливого енергетичного перемир’я між Україною і Росією.
Про це стало відомо з трансляції зустрічі, передає Новини.LIVE.
Хто бере участь у переговорах
За словами Зеленського, до зустрічі долучилися спецпредставник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Раніше повідомлялося, що в переговорах також можуть взяти участь держсекретар США Марко Рубіо та інші представники американської адміністрації.
"Сподіваюся, що ми покінчимо з цією війною, і президент Трамп допоможе нам покінчити з цією війною. І я вважаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими, краще до настання зими. Ми дуже багато працюємо.Так. Тож ми обговоримо багато різних питань", — сказав Зеленський.
Відкрита для журналістів частина зустрічі завершилася після заяв президентів. Основна частина переговорів проходитиме без камер, тому деталі цієї розмови поки не оприлюднені.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном після прибуття до США Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч із сенаторами Джин Шахін та Річардом Блюменталем, а також конгресменами Дейвом Маккорміком і Джоном Кертісом. Український президент подякував американським законодавцям за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.
Також Новини.LIVE писали, що 22 вересня у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили фінансування України у 2026 та 2027 роках, подальшу підтримку з боку Європейського Союзу та санкційний тиск на Росію.