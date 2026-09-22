Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп на Генеральной Ассамблее ООН: война в Украине закончится быстрее, чем все думают

Трамп на Генеральной Ассамблее ООН: война в Украине закончится быстрее, чем все думают

Ua ru
22 сентября 2026 18:00
Трамп заявил о скором урегулировании войны в Украине на Генеральной Ассамблее ООН
Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Скриншот: Clash Report

Президент США Дональд Трамп 22 сентября во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединённые Штаты тесно сотрудничают с лидерами России и Украины в целях урегулирования войны. По словам американского президента, конфликт может завершиться "быстрее, чем люди думают", однако конкретных сроков он не назвал.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Трамп призвал прекратить убийства

Отдельно американский лидер говорил о последствиях войны. Он отметил, что не хочет больше видеть фотографии с поля боя, и подчеркнул необходимость прекратить гибель людей.

Также Трамп упомянул закон, названный в честь сенатора Линдси Грэма, который он подписал 18 сентября. Документ усиливает санкционное давление на Россию и расширяет полномочия президента США по введению пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоносители. По словам Трампа, это поможет положить конец войне.

Читайте также:

Трамп поблагодарил Меланию за возвращение детей

Во время выступления Дональд Трамп также поблагодарил свою супругу, первую леди США Меланию Трамп, за её работу по возвращению украинских детей в их семьи.

Что предшествовало заявлению Трампа

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нью-Йорке начинаются основные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В зал уже прибывают делегации из разных стран мира. Одним из ключевых выступлений, которые ожидались в рамках заседания, была речь президента США Дональда Трампа.

Также Новини.LIVE писали о том, что Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. На Генассамблею он прибыл вместе с супругой Меланией.

США Дональд Трамп война в Украине мирное соглашение Генасамблея ООН
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации