Трамп заявил о скором урегулировании войны в Украине на Генеральной Ассамблее ООН

Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Скриншот: Clash Report

Президент США Дональд Трамп 22 сентября во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединённые Штаты тесно сотрудничают с лидерами России и Украины в целях урегулирования войны. По словам американского президента, конфликт может завершиться "быстрее, чем люди думают", однако конкретных сроков он не назвал.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Трамп об Украине:



Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьемся этого.



Это произойдет, я думаю, быстрее, чем люди понимают. Им это надоело. pic.twitter.com/mRgwxhHAfE — Clash Report (@clashreport) 22 сентября 2026

Трамп призвал прекратить убийства

Отдельно американский лидер говорил о последствиях войны. Он отметил, что не хочет больше видеть фотографии с поля боя, и подчеркнул необходимость прекратить гибель людей.

Также Трамп упомянул закон, названный в честь сенатора Линдси Грэма, который он подписал 18 сентября. Документ усиливает санкционное давление на Россию и расширяет полномочия президента США по введению пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоносители. По словам Трампа, это поможет положить конец войне.

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Трамп поблагодарил Меланию за возвращение детей

Во время выступления Дональд Трамп также поблагодарил свою супругу, первую леди США Меланию Трамп, за её работу по возвращению украинских детей в их семьи.

Что предшествовало заявлению Трампа

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нью-Йорке начинаются основные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В зал уже прибывают делегации из разных стран мира. Одним из ключевых выступлений, которые ожидались в рамках заседания, была речь президента США Дональда Трампа.

Также Новини.LIVE писали о том, что Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. На Генассамблею он прибыл вместе с супругой Меланией.