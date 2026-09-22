Трамп заявив про швидке врегулювання війни в Україні на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп виступає на Генасамблеї ООН. Скриншот: Clash Report

Президент США Дональд Трамп 22 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Сполучені Штати тісно працюють із лідерами Росії та України задля врегулювання війни. За словами американського президента, завершення конфлікту може відбутися "швидше, ніж люди усвідомлюють", однак конкретних термінів він не назвав.

Передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Trump on Ukraine:



We’re working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done.



It’s going to happen, I think, more quickly than people understand. They’ve had it. pic.twitter.com/mRgwxhHAfE — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Трамп закликав припинити вбивства

Окремо американський лідер говорив про наслідки війни. Він зазначив, що не хоче більше бачити фотографії з поля бою та наголосив на необхідності припинити загибель людей.

Також Трамп згадав закон, названий на честь сенатора Ліндсі Грема, який він підписав 18 вересня. Документ посилює санкційний тиск на Росію та розширює тарифні повноваження президента США щодо країн, які купують російські енергоносії. За словами Трампа, це допоможе у завершенні війни.

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Трамп подякував Меланії за повернення дітей

Під час виступу Дональд Трамп також подякував своїй дружині, першій леді США Меланії Трамп, за її роботу щодо повернення українських дітей до їхніх родин.

Що передувало заяві Трампа

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Нью-Йорку розпочинаються головні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До зали вже прибувають делегації з різних країн світу. Одним із ключових виступів, які очікували у межах засідання, була промова президента США Дональда Трампа.

Також Новини.LIVE писали про те, що Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України. До Генасамблеї він прибув разом із дружиною Меланією.