У Нью-Йорку стартують дебати 81-ї Генасамблеї ООН: очікується виступ Трампа

У Нью-Йорку стартують дебати 81-ї Генасамблеї ООН
У Нью-Йорку розпочинаються головні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До зали вже прибувають делегації з різних країн світу. Одним із ключових виступів, які очікують у межах засідання, стане промова президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Зеленський прибув до штаб-квартири ООН
Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН для участі в Генеральній асамблеї.
Він пройшов через бар’єри біля будівлі Організації Об’єднаних Націй та потиснув руки кільком делегатам. Сьогодні Зеленський не виступатиме — його промова очікується завтра.
Пізніше президент України має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляли Новини.LIVE, 22 вересня Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. У межах поїздки президент України проведе низку зустрічей, зокрема переговори з Дональдом Трампом, виступить на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН та відвідає офіційне прийняття глави Білого дому.
Як повідомляли Новини.LIVE, після прибуття до США Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч з американськими сенаторами та конгресменами. Президент України подякував американським законодавцям за підтримку законопроєкту Ліндсі Грема.