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Головна Новини дня У Нью-Йорку стартують дебати 81-ї Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку стартують дебати 81-ї Генасамблеї ООН

Ua ru
22 вересня 2026 16:17
Ексклюзив
У Нью-Йорку стартують дебати 81-ї Генасамблеї ООН: очікується виступ Трампа
Генасамблея. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

У Нью-Йорку розпочинаються головні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До зали вже прибувають делегації з різних країн світу. Одним із ключових виступів, які очікують у межах засідання, стане промова президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський прибув до штаб-квартири ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН для участі в Генеральній асамблеї.

Він пройшов через бар’єри біля будівлі Організації Об’єднаних Націй та потиснув руки кільком делегатам. Сьогодні Зеленський не виступатиме — його промова очікується завтра.

Пізніше президент України має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 22 вересня Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. У межах поїздки президент України проведе низку зустрічей, зокрема переговори з Дональдом Трампом, виступить на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН та відвідає офіційне прийняття глави Білого дому.

Як повідомляли Новини.LIVE, після прибуття до США Володимир Зеленський провів двопартійну зустріч з американськими сенаторами та конгресменами. Президент України подякував американським законодавцям за підтримку законопроєкту Ліндсі Грема.

Володимир Зеленський США ООН Дональд Трамп Генасамблея ООН
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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