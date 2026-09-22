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Главная Новости дня В Нью-Йорке стартуют дебаты 81-й Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартуют дебаты 81-й Генассамблеи ООН

Ua ru
22 сентября 2026 16:17
Эксклюзив
В Нью-Йорке начинаются дебаты 81-й Генеральной Ассамблеи ООН: ожидается выступление Трампа
Генеральная Ассамблея. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В Нью-Йорке начинаются основные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В зал уже прибывают делегации из разных стран мира. Одним из ключевых выступлений, ожидаемых в рамках заседания, станет речь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генеральной Ассамблее.

Он прошел через ограждения у здания Организации Объединенных Наций и поздоровался с несколькими делегатами. Сегодня Зеленский не будет выступать — его речь ожидается завтра.

Позже президент Украины должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. В рамках поездки президент Украины проведет ряд встреч, в частности переговоры с Дональдом Трампом, выступит на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН и посетит официальный прием у главы Белого дома.

Как сообщали Новини.LIVE, по прибытии в США Владимир Зеленский провел двухпартийную встречу с американскими сенаторами и конгрессменами. Президент Украины поблагодарил американских законодателей за поддержку законопроекта Линдси Грэма.

Владимир Зеленский США ООН Дональд Трамп Генасамблея ООН
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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