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Головна Новини дня Трамп на Генасамблеї ООН закликав Путіна закінчити війну проти України

Трамп на Генасамблеї ООН закликав Путіна закінчити війну проти України

Ua ru
22 вересня 2026 16:51
Трамп на Генасамблеї ООН закликав Путіна закінчити війну проти України
Термінова новина

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України. До Генасамблеї він прибув разом із дружиною Меланією.

Про це повідомляє Clash Report у вівторок, 22 вересня, передає Новини.LIVE.

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Трамп знову закликав Путіна закінчити війну

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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