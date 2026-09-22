Трамп на Генасамблеї ООН закликав Путіна закінчити війну проти України

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України. До Генасамблеї він прибув разом із дружиною Меланією.

Про це повідомляє Clash Report у вівторок, 22 вересня, передає Новини.LIVE.

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Трамп знову закликав Путіна закінчити війну

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