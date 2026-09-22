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Главная Новости дня Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина закончить войну против Украины

Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина закончить войну против Украины

Ua ru
22 сентября 2026 16:51
Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина закончить войну против Украины
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. На Генассамблею он прибыл вместе с супругой Меланией.

Об этом сообщает Clash Report во вторник, 22 сентября, передает Новини.LIVE.

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Трамп вновь призвал Путина прекратить войну

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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