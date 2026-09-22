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Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі

Ua
22 вересня 2026 23:15
Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі. Він хоче сісти за стіл перегорів, тому що має намір завершити війну. Щоправда, український лідер сумнівається в тому, що до такої зустрічі готовий президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін.

Про це голова держави заявив під час спілкування із журналістами у вівторок, 22 вересня, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про наміри Зеленського щодо тристоронньої зустрічі 

Президент України наголосив, що треба якнайшвидше рухатися до завершення війни, щоб урешті врегулювати конфлікт.

"Якщо проблема вже склалася, потрібно її розв'язувати, закінчувати через діалог. Хоч сміятися, хоч ненавидьте одне одного, але треба сісти за стіл і завершити війну", — зазначив Володимир Зеленський. 

Водночас він додав, що не бачить із боку Путіна готовності до переговорів:

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"Я погоджуюся на тристоронню зустріч і завершення війни. Думаю, що Путін поки не готовий до тристоронньої зустрічі та не готовий завершити війну".

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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