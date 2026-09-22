Зеленський: Україна просить у США ракети Patriot та ліцензії

Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ звернувся до США щодо зимового пакета ракет для систем Patriot. За його словами, Україна також просить Вашингтон надати ліцензії на виробництво цих боєприпасів, оскільки їхній дефіцит залишається значним. Окремо Київ працюватиме з іншими країнами, зокрема державами Близького Сходу, щоб забезпечити необхідну кількість ракет.

Передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зимовий пакет ракет Patriot для України

Зеленський зазначив, що потреба України у ракетах Patriot є великою. Водночас, за його словами, проблема з кількістю таких боєприпасів стосується не лише України, а й самих Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що Київ намагатиметься отримати необхідний пакет від Вашингтона, але паралельно працюватиме з іншими державами, які можуть допомогти із забезпеченням ракет.

Україна хоче виробляти Patriot самостійно

Окремим питанням Зеленський назвав отримання американських ліцензій на виробництво Patriot в Україні. За його словами, це потрібно для того, щоб підготувати власне виробництво таких систем у майбутньому.

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Президент пояснив, що йдеться не лише про потреби під час нинішньої війни. Україна хоче заздалегідь створити необхідні умови для виробництва та мати довгострокові гарантії безпеки.

Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 вересня у Нью-Йорку провели зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якої, зокрема, обговорили можливість енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За словами Зеленського, українська сторона запропонувала взаємно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, а США мають передати цю пропозицію російській стороні.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни до зими та розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа. Своєю чергою Трамп заявив, що має хороші відносини із Зеленським. За його словами, президенти разом шукають рішення для завершення війни.