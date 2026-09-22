Зеленский: Украина просит у США ракеты Patriot и лицензии

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к США по поводу зимнего пакета ракет для систем Patriot. По его словам, Украина также просит Вашингтон предоставить лицензии на производство этих боеприпасов, поскольку их дефицит по-прежнему значителен. Кроме того, Киев будет сотрудничать с другими странами, в частности с государствами Ближнего Востока, чтобы обеспечить необходимое количество ракет.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зимний пакет ракет Patriot для Украины

Зеленский отметил, что потребность Украины в ракетах Patriot велика. В то же время, по его словам, проблема с количеством таких боеприпасов касается не только Украины, но и самих Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что Киев будет пытаться получить необходимый пакет от Вашингтона, но параллельно будет работать с другими государствами, которые могут помочь с обеспечением ракет.

Украина хочет производить Patriot самостоятельно

Отдельным вопросом Зеленский назвал получение американских лицензий на производство Patriot в Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы подготовить собственное производство таких систем в будущем.

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Президент пояснил, что речь идет не только о потребностях во время нынешней войны. Украина хочет заранее создать необходимые условия для производства и иметь долгосрочные гарантии безопасности.

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 сентября в Нью-Йорке провели встречу в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой, в частности, обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. По словам Зеленского, украинская сторона предложила взаимно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, а США должны передать это предложение российской стороне.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение войны до зимы и рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским. По его словам, президенты вместе ищут решение для завершения войны.