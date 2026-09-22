Зеленський після зустрічі з Трампом розповів про енергетичне перемир’я

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 вересня у Нью-Йорку провели зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якої, зокрема, обговорили можливість енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За словами Зеленського, українська сторона запропонувала взаємно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, а США мають передати цю пропозицію російській стороні.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський розповів про пропозицію щодо енергетичного перемир’я

Після зустрічі з Трампом Володимир Зеленський заявив, що сторони говорили про енергетичне перемир’я, однак він не хоче розкривати деталі розмови.

За словами президента України, Київ запропонував взаємно не атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Якщо ми не атакуємо енергетику, то всю енергетику, це наша пропозиція. Але я не знаю позицію Росії щодо цього".

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Зеленський також повідомив, що США передадуть українську пропозицію російській стороні. Водночас президент зазначив, що будь-які переговори з боку Росії були б сигналом про її готовність рухатися до домовленостей, однак він не впевнений, що Москва цього прагне.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Серед тем переговорів очікується обговорення питань безпеки, посилення протиповітряної оборони України та можливого енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на завершення війни до зими та розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа. Своєю чергою Трамп заявив, що має хороші відносини із Зеленським. За його словами, президенти разом шукають рішення для завершення війни.