Зеленский после встречи с Трампом рассказал об энергетическом перемирии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 сентября в Нью-Йорке провели встречу в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой, в частности, обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. По словам Зеленского, украинская сторона предложила взаимно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, а США должны передать это предложение российской стороне.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский рассказал о предложении относительно энергетического перемирия

После встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали энергетическое перемирие, однако он не хочет раскрывать детали разговора.

По словам президента Украины, Киев предложил взаимно не наносить удары по энергетической инфраструктуре.

"Если мы не будем наносить удары по энергетике, то по всей энергетике, — это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому вопросу".

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Зеленский также сообщил, что США передадут украинское предложение российской стороне. В то же время президент отметил, что любые переговоры со стороны России были бы сигналом о ее готовности двигаться к договоренностям, однако он не уверен, что Москва этого стремится.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Среди тем переговоров ожидается обсуждение вопросов безопасности, укрепления противовоздушной обороны Украины и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение войны до зимы и рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским. По его словам, президенты вместе ищут решение для завершения войны.