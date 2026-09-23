Зеленский о международном праве и ответственности России

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить его реальную силу, поскольку от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.

Об этом стало известно из трансляции выступления, передает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил об ответственности России

По словам Владимира Зеленского, международное право не должно оставаться лишь формулировкой, а должно реально работать.

"Именно от этого зависит, имеет ли человеческая жизнь истинную ценность", — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Украина ожидает от России ответственности за начатую ею войну и незаконный захват украинской территории.

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Оккупированные территории и заключенные украинцы

Отдельно глава государства упомянул людей, которые остаются в оккупированном Крыму и других временно оккупированных частях Украины, а именно на территории Запорожской и Херсонской областей, а также на Донбассе.

По словам Зеленского, важно, чтобы люди, живущие в условиях российской оккупации, а также украинцы, которых Россия удерживает в тюрьмах и лагерях, не теряли надежды на привлечение РФ к ответственности за совершенные преступления.

Крымская платформа в Нью-Йорке

Шестой саммит Международной Крымской платформы проходит 23 сентября в рамках сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В мероприятии принимают участие международные партнеры Украины на высоком политическом уровне.

Среди основных тем саммита — ситуация во временно оккупированном Крыму, системные нарушения прав человека и милитаризация полуострова. Особое внимание уделяется влиянию российской политики на молодежь и сферу образования, а также дальнейшим совместным шагам по деоккупации Крыма.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече. Он хочет сесть за стол переговоров, поскольку намерен положить конец войне. В то же время украинский лидер сомневается, что к такой встрече готов президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также Новини.LIVE писали, что Украина готова отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы только при условии заключения взаимного энергетического перемирия. Зеленский подчеркивал, что такая договоренность могла бы обеспечить безопасность украинской электрогенерации, газовой инфраструктуры и водоснабжения.