Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече. Он хочет сесть за стол переговоров, потому что намерен завершить войну. Правда, украинский лидер сомневается, что к такой встрече готов президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами во вторник, 22 сентября, передает Новини.LIVE.

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Что известно о намерениях Зеленского относительно трехсторонней встречи

Президент Украины подчеркнул, что нужно как можно быстрее двигаться к завершению войны, чтобы наконец урегулировать конфликт.

"Если проблема уже возникла, нужно ее решать, завершать через диалог. Хоть смейтесь, хоть ненавидите друг друга, но нужно сесть за стол и завершить войну", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время он добавил, что не видит со стороны Путина готовности к переговорам:

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"Я согласен на трехстороннюю встречу и прекращение войны. Думаю, что Путин пока не готов к трехсторонней встрече и не готов прекратить войну".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского сообщал, что Киев попросил США о зимнем пакете ракет для систем Patriot. Кроме того, Украина хочет, чтобы Вашингтон предоставил ей лицензии на производство этих боеприпасов. Украинцам не хватает такого оружия.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский обсудил с Трампом возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. Украинская сторона выступает за взаимное прекращение ударов по энергообъектам. США должны передать это предложение россиянам.