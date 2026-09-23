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Главная Новости дня Крым — в эпицентре войны: Зеленский об оккупации полуострова

Крым — в эпицентре войны: Зеленский об оккупации полуострова

Ua ru
23 сентября 2026 19:10
Зеленский заявил, что Крым является центром войны Путина
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым является центром войны России и кризисов, происходящих в Чёрном море. По словам Зеленского, именно с оккупации Крыма в 2014 году начался путь к нынешней войне. Он подчеркнул, что полуостров играет важную роль в войне и связанных с ней кризисах.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Шестом саммите Международной Крымской платформы, передает Новини.LIVE.

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Зеленский назвал Крым центром войны Путина

"Крым — в центре войны Путина и всех кризисов в Черном море", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что до начала полномасштабной войны Черное море свободно использовалось для перевозки зерна, удобрений, дизельного топлива и нефти.

"Если бы Россия не украла Крым, если бы Путин не превратил Крым в источник войны и огромную военную базу, зерно и удобрения, дизельное топливо и нефть свободно пересекали бы Черное море, как это было до войны Путина против нас", — сказал глава государства.

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Зеленский также подчеркнул, что поддержка Украины и сохранение Крымской платформы имеют значение не только в моральном смысле. По его словам, мир сейчас сталкивается с кризисами, в частности в энергетике и продовольствии, которые связаны с войной.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить его реальную силу, поскольку от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.

Владимир Зеленский Крым Черное море война в Украине Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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