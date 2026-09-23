Зеленский назвал условие для безопасного судоходства в Чёрном море

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Чёрном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.

Об этом стало известно из трансляции, передает Новини.LIVE.

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Зеленский назвал условие для безопасного судоходства

По словам Зеленского, Украина вместе с международными партнерами работает над созданием продовольственного коридора и обеспечением безопасности судоходства.

Он отметил, что Египет, Индия и Турция уже предложили свои варианты, которые были зафиксированы на бумаге. Украина, по словам президента, согласна на те пути, которые могут обеспечить безопасность в Черном море.

"Украина готова внести свой вклад в обеспечение спокойного, безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море, если Россия готова предпринять реальные шаги по деэскалации", — заявил Зеленский.

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Президент добавил, что теперь Украина ожидает ответа российской стороны относительно предложенных путей обеспечения безопасности судоходства.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить его реальную силу, ведь от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы только при условии заключения взаимного энергетического перемирия. По его словам, такая договоренность могла бы обеспечить безопасность украинской электрогенерации, газовой инфраструктуры и водоснабжения.