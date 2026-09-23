Зеленський назвав умову для безпечного судноплавства в Чорному морі

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Про це стало відомо з трансляції, передає Новини.LIVE.

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Зеленський назвав умову для безпечного судноплавства

За словами Зеленського, Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням продовольчого коридору та гарантуванням безпеки судноплавства.

Він зазначив, що Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували свої варіанти, які були зафіксовані на папері. Україна, за словами президента, погоджується на ті шляхи, які можуть створити безпеку в Чорному морі.

"Україна готова зробити свою частину для забезпечення спокійного, безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі, якщо Росія готова зробити реальні кроки до деескалації", — заявив Зеленський.

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Президент додав, що тепер Україна очікує на відповідь російської сторони щодо запропонованих шляхів забезпечення безпеки судноплавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, адже від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від атак на російські нафтопереробні заводи лише за умови укладення взаємного енергетичного перемир’я. За його словами, така домовленість могла б убезпечити українську генерацію електрики, газову інфраструктуру та водопостачання.