Зеленский заявил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма. По его словам, Россия должна начать уважать основные ценности — продовольственную и энергетическую безопасность, а также право людей жить без страха.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Шестом саммите Международной Крымской платформы, передает Новини.LIVE.

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Президент заявил о необходимости восстановления безопасности

Зеленский подчеркнул, что Россия должна претерпеть соответствующие изменения, а путь к уважению начался с оккупации Крыма в 2014 году. Он отметил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без восстановления безопасности, защиты людей и жизней, а также возвращения к основным принципам международного права.

"Территориальная целостность имеет значение. Суверенитет государств имеет значение. Человеческие жизни имеют значение, и Россия должна это понять", — заявил президент.

По словам Зеленского, важными остаются также продовольственная и энергетическая безопасность. Он подчеркнул необходимость обеспечить людям возможность жить без страха.

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