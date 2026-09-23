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Главная Новости дня Зеленский заявил о необходимости деоккупации Крыма для нормальной жизни украинцев

Зеленский заявил о необходимости деоккупации Крыма для нормальной жизни украинцев

Ua ru
23 сентября 2026 19:49
Зеленский заявил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без Крыма
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма. По его словам, Россия должна начать уважать основные ценности — продовольственную и энергетическую безопасность, а также право людей жить без страха.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Шестом саммите Международной Крымской платформы, передает Новини.LIVE.

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Президент заявил о необходимости восстановления безопасности

Зеленский подчеркнул, что Россия должна претерпеть соответствующие изменения, а путь к уважению начался с оккупации Крыма в 2014 году. Он отметил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без восстановления безопасности, защиты людей и жизней, а также возвращения к основным принципам международного права.

"Территориальная целостность имеет значение. Суверенитет государств имеет значение. Человеческие жизни имеют значение, и Россия должна это понять", — заявил президент.

По словам Зеленского, важными остаются также продовольственная и энергетическая безопасность. Он подчеркнул необходимость обеспечить людям возможность жить без страха.

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Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.

Владимир Зеленский Крым безопасность война в Украине Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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