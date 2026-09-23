Зеленский предупредил Россию о болезненном ответе зимой

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 сентября, во время пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Украина будет отвечать России на новые удары по критически важной инфраструктуре. Глава государства предупредил: если российская армия продолжит атаковать украинскую энергосистему и систему отопления, этой зимой последствия таких действий ощутит не только Украина.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский заявил о ответных мерах в адрес России зимой

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