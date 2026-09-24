Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву 24 сентября и призвал США ужесточить санкции

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар России по Киеву и заявил, что это произошло в тот момент, когда он встречался с конгрессменами США и обсуждал закон Линдси Грэма и ужесточение санкций. В связи с атакой он призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить санкции против России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Что сказал Зеленский об обстреле Киева и беседе с конгрессменами

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Киеву как раз в тот момент, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэма и необходимость ужесточения санкций. Эту войну Россия без давления не закончит. В то время, когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов", — написал Зеленский в своем Telegram.

Он сообщил, что вновь основной мишенью РФ стали Киев и гражданская инфраструктура: жилые дома, роддом, энергетика и логистика.

"Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть и пострадавшие. Работают экстренные службы — в одном из зданий заблокированы люди. В некоторых регионах страны до сих пор сохраняется воздушная угроза", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский добавил, что именно о том, как от этого защититься, он говорил с Брайаном Фицпатриком, Майклом Квигли, Марси Каптур, Джаредом Голденом, Джо Уилсоном и Грегори Миксом.

Президент подчеркнул, что каждая такая атака свидетельствует о том, что давление на агрессора так и не стало тотальным, и Россия считает, что может и дальше делать ставку на баллистический террор.

"Сейчас у Соединённых Штатов есть возможность дать решительный отпор. Нужны перехватчики баллистических ракет, чтобы защитить жизни. Нужно ввести санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать. Благодарю обе партии за готовность помогать защищать жизни", — подытожил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 24 сентября россияне запустили несколько волн баллистических ракет по Киеву. В результате обстрела были повреждены жилые дома, медучреждения и склады в нескольких районах столицы.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать России на новые удары по критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что если россияне продолжат атаковать энергетику и систему отопления, то этой зимой последствия таких действий ощутит не только Украина.