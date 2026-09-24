Зеленский заявив, що делегації України зустрілася з Віткоффом і Кушнером у Нью-Йорку

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом українська делегація провела зустріч зі спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, наразі очікуються переговори команди США з росіянами.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляну Бойчук.

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Що сказав Зеленський про зустріч делегації з командою Трампа і перспективи завершення війни

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку офіційну зустріч з представниками української громади в США. Зустріч почалася з хвилини мовчання та виконання Державного гімну України.

Зустріч Зеленського з українською громадою у США. Фото: скриншот

Після цього український лідер поспілкувався з пресою, і журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук запитала президента, чи зустрічалися українська переговорна група з командою Трампа та чи є вже конкретні умови, договір або документ із планом швидкого завершення війни. Зокрема, останній момент пов'язаний з тим, що Трамп на Генасамблеї ООН сказав, що бачить завершення війни дуже швидко.

За словами Зеленського, зустріч делегації з Віткоффом та Кушнером відбулася і сторони детально обговорили питання, які порушували під час його розмови з Трампом.

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"Поговорили про всі питання, які ми окреслили з президентом Трампом. Я радий, що була зустріч — піти більш детально в якісь терміни, якусь підготовку, в якісь конкретні речі. Це не просто політична зустріч без якихось кроків далі", — поінформував президент.

Водночас глава держави сказав, що напрацювань на папері поки не бачив. За його словами, деякі деталі сторони проговорювали ще під час візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, тож "вони не просто так приїжджали".

"Ми вже тоді почали проговорювати деякі речі, але є домовленість, що публічно, поки немає будь-якого і фідбеку з російської сторони — ми не будемо це публічно обговорювати... Знаєте, хочеться ділитись позитивом, але теж не можна. По людям прилітають дрони і ракети, ти кажеш, що завтра все закінчиться, а завтра росіяни знову кинуть", — сказав він.

Президент повідомив, що наразі американська команда бере пару тижнів, щоб провести перемовини з росіянами та обговорили можливі формати.

Окрім того, команда Трампа буде зв'язуватися з різними партнерами, оскільки є в тому числі країни, які зацікавлені допомогти із зерном. Тут варто пояснити, що відповідаючи на інші питання президент говорив про морське перемир'я та енергетичне перемир'я.

Зеленський розповів про зустріч з Віткоффом і Кушнером. Фото: скриншот

Також Зеленський повідомив, що для того, щоб досягти результату деескалації, треба усім сильніше тиснути на російську сторону. Як санкціями, так і безпосередньо Україна на полі бою. Якщо ж Москва не піде назустріч, тоді Київ буде добиватися того, щоб Трамп запровадив "пекельні санкції" Грема проти Росії.

"Якщо Росія не буде погоджуватись на перемовини... ми будемо робити все, щоб президент США прийняв рішення посилити санкції... відповідний інструмент у нього є - санкції проти Російської Федерації", — пояснив глава держави.

І також коментуючи розмову з європейцями, Зеленський сказав, що вони піднімали багато питань і наголосив, що Україна має бути сильною, якщо доведеться ще раз пережити військову зиму.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відповідати на нові удари РФ по критичній інфраструктурі. Він наголосив, що у разі ударів по енергетиці, наслідки зимою відчуватиме не лише Україна.

Також ми писали, що президент відреагував на ракетний обстріл Києва в ніч проти 24 вересня. Він наголосив, що без тиску Росія цю війну не закінчить, тому США варто посилити санкції та надати Україні перехоплювачі балістики.