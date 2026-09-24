Зеленський заявив, що може зустрітися з Путіним і Трампом на G20

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті G20, який запланований на грудень 2026 року, можлива тристороння зустріч за участю його, президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна. На його думку, це може статися через низку факторів і країн, які там будуть присутні.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Що сказав Зеленський про потенціал зустрічі з Путіним і Трампом на G20

Під спілкування з журналістами у Зеленського запитали, чи запрошували його США на саміт G20, оскільки нещодавно Трамп публічно заявив, що запросить Путіна. Також у нього уточнили, чт може це вплинути на мирний процес.

У відповідь глава держави сказав, що Україна обговорювала із США такий формат G20, і він вважає цей формат однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною.

"Мені здається, 12 грудня — це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", — сказав президент (проте зауважимо, що саміт заплановано на 14-15 грудня).

Читайте також:

Він пояснив, що G20 включає в себе країни, які мають постійні економічні відносини з Росією, а отже участь Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити атмосферу для результативної зустрічі.

"Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість. Я попросив президента США, щоб він поговорив з Сі Цзіньпінем і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчував війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто, енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації", — резюмував президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський в цій розмові з журналістами підтвердив інформацію ЗМІ, що після його зустрічі з Трампом делегація України провела зустріч зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, наразі американці беруть два тижні щоб провести розмову з росіянами щодо питань морського та енергетичного перемир'я. Якщо ж цього не буде, Україна робитиме все, щоб Трамп ввів у дію санкції Грема.

Також ми писали, що за словами українського лідера, якщо росіяни продовжать бити по енергетиці, тоді наслідки взимку відчуватиме не лише Україна.